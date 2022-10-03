«أسواق المال» تشارك في «أسبوع المستثمر العالمي»

مال وأعمال

للسنة الثانية على التوالي، تأتي مشاركة هيئة اسواق المال ممثلةً لدولة الكويت في فعاليات اسبوع المستثمر العالمي التي تقام خلال الفترة «3-9 اكتوبر 2022». حيث سبق للهيئة وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي تمثيل الكويت في هذه الفعالية للعام الماضي التي اقيمت خلال الفترة «4-11 أكتوبر» وتناولت موضوعاتٍ رئيسة اربعة تتصل بأساسيات الاستثمار عموماً، وقضايا التمويل المستدام وأنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة.

ويمكن القول بأن مشاركة الهيئة في هذه الفعالية تندرج في اطار حرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية» الأيسكو» ولجانها المختلفة، الأمر الذي يمكنها من متابعة احدث المستجدات المتعلقة بمهامها، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.

ومن المنتظر لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بقضايا رئيسة أربع:

«مرونة المستثمر»: التي تمنحه مقومات مواجهة الصدمات المالية السلبية، وتفهم مخاطر الاستثمار، وضرورة التخطيط المالي لحياةٍ مالية مستقرة.

«التمويل المستدام»: بما يشمله من تطبيقٍ للحوكمة، والاستثمار البيئي والاجتماعي، وما يتوجب على المستثمر إدراكه على صعيد هذا التمويل بدءاً بمراجعة بيانات الإفصاح الخاصة به لدى الشركة المستهدفة للاستثمار، وانتهاءً بالتحقق من مدى توافق الاستثمار المتصل بالتمويل المستدام مع أهدافه.

«ممارسات الغش والاحتيال المالي»: والتزامات المستثمر الذكي للحد منها، كالتأكد من حصول الوسيط على الترخيص المطلوب، ودراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها باستقلالية، وتجنب دعوات الربح السريع والثراء المضمون، وحماية البيانات الشخصية.

«الأصول المشفرة»: وضرورة تفهم المخاطر المرتبطة بها، والإحاطة بإشارات التحذير من ممارسات الاحتيال المالي، وتجنب الاندفاع للاستثمار استناداً على دعوات المشاهير والمؤثرين.

