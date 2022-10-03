«المركز»: قطاع الرعاية الصحية الأفضل أداءً في بورصة الكويت

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد تراجعاً لينخفض بنسبة 7.8% خلال الشهر.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان قطاع الرعاية الصحية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 6.3%، بينما كان مؤشر قطاع الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية الخاسر الأكبر، بتراجع نسبته 16.2% و12.5% على التوالي. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم «مباني» أكبر مكاسب في سبتمبر بنسبة 4.1%. وكان سهم الخليج للكابلات وسهم أجيليتي الأكثر تراجعاً خلال الشهر بنسبة 26.2% و20.7% على التوالي.

ووفقاً لمجلة «ميد بروجكتس» التي تتبع المشاريع الإقليمية، حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً وإقليمياً في سوق المشاريع، بعد أن منحت عقوداً بقيمة 28 مليون دولار فقط في أغسطس الماضي. وتلقى جهاز حماية المنافسة طلبات من 3 تحالفات لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، تشمل 7 شركات مدرجة. ولفت تقرير «المركز» إلى أن طلبات التراخيص الثلاثة المقدمة للجهاز تشمل كلاً من تحالف بنك بوبيان مع مجموعة زين للاتصالات، وتحالف شركة أوريدو وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وشركة المنار للتمويل والإجارة، فضلاً على تحالف شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك». ولم تتقدم أجيليتي بطلبها حتى الموعد النهائي لتلقي الطلبات.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% في شهر سبتمبر. وجاءت هذه الخطوة على خلفية زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما قامت البنوك المركزية في معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووصلت أسعار الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروتها منذ عام 2008، وهي حالياً تتراوح بين 3% إلى 3.25%. ونظراً لأن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات تتضمن الدولار، يتخذ بنك الكويت المركزي موقفاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، مقارنة بنظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. وكما هو متوقع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية أكثر، لتصل إلى 4.25-4.5% بنهاية عام 2022 و4.5-4.75% بحلول نهاية عام 2023. وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 4.15% على أساس سنوي في أغسطس، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.89% على أساس سنوي. وتباطأ معدل التضخم في الكويت للشهر الرابع على التوالي وسجل تضخم أسعار المواد الغذائية أدنى مستوياته منذ أغسطس 2020. وأكدت وكالة فيتش على النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو الاقتصادي للبلاد من خلال مراجعة نمو الائتمان المقدّر لعام 2022 صعودًا إلى 9.7% من 7.6%.

