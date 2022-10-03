«كامكو إنفست»: السوق الكويتي شهد أكبر انخفاض شهري منذ 30 شهراً

مال وأعمال

قال تقرير «كامكو انفست « ان المؤشر الخليجي شهد أكبر تراجع له في ثلاثة أشهر إثر التراجعات المستمرة التي شهدتها الأسواق العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي وقوة الدولار. إذ انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 7.04 في المائة خلال شهر سبتمبر 2022 بعد أن شهد أداءً ثابتاً الشهر السابق. كما تراجع أداء المؤشر على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي بخسارته نسبة 1.1 في المائة من قيمته. وأدى ذلك إلى محو كافة المكاسب التي سجلها المؤشر بالكامل منذ بداية العام، حيث بلغ معدل نمو المؤشر منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه 1.0 في المائة فقط. كما تراجعت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 144.6 مليار دولار في سبتمبر 2022. وكان تراجع الأداء الشهري للأسواق الخليجية واسع النطاق، حيث أنهت جميعها تداولات الشهر في المنطقة الحمراء. وشهد المؤشر العام للسوق الكويتي أكبر انخفاض شهري بنسبة 7.8 في المائة، تبعه كل من مؤشري السوق السعودية (تداول) وبورصة قطر بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 7.1 في المائة و 5.4 في المائة، على التوالي. أما من حيث الأداء منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، احتفظت كافة الأسواق الخليجية بمركزها في المنطقة الخضراء، حيث سجلت أبوظبي أكبر مكاسب بنسبة 14.9 في المائة، تبعتها عمان وقطر بمكاسب بلغت نسبتها 9.7 في المائة و9.2 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، كانت مكاسب بورصتي الكويت والسعودية هي الأدنى على مستوى البورصات الخليجية، بنموهما بمقدار 0.9 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي.

ويعتبر الانزلاق الذي شهدته الأسواق العالمية من أسوأ التراجعات على الإطلاق، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي على مدار ثلاثة ارباع متتالية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر منخفضاً بنسبة 26.4 في المائة منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه. وفي الولايات المتحدة، شهد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك أطول سلسلة من الخسائر خلال هذا الربع منذ الكساد الكبير في العام 1931 بعد أن واصل معدل التضخم ارتفاعه.

الكويت

شهدت المؤشرات القياسية الكويتية في سبتمبر 2022 أكبر انخفاض شهري لها منذ عامين ونصف العام، بعد التراجع واسع النطاق الذي أصيبت به معظم القطاعات ليس في المنطقة وحسب، بل وعلى مستوى العالم اجمع. وعلى صعيد الأقسام المختلفة للسوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر انخفاض شهري بنسبة 10.3 في المائة، حيث اتجه أداء الأسهم المكونة للمؤشر بشده نحو التراجع. وسجل كلا من مؤشري السوق الأول والسوق العام انخفاضاً شهرياً بنسبة 7.5 في المائة و 7.8 في المائة، على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 9.0 في المائة بنهاية الشهر. وأثرت تلك التراجعات على أداء السوق منذ بداية العام 2022 حتى تاريخه، بتسجيل المؤشر العام نمواً هامشياً بنسبة 0.9 في المائة. وسجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 4.1 في المائة، بينما بلغت تراجعات المؤشر الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي نسبة 9.8 في المائة و9.3 في المائة، على التوالي.

