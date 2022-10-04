سامبدوريا أقال جيامباولو

دوليه

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أول من أمس، إقالة مدرب الفريق، ماركو جيامباولو، من منصبه. وذلك بسبب سوء النتائج منذ بداية الموسم في «السيري آ»، وآخرها الخسارة وسط جماهيره على يد الصاعد حديثا، مونزا، بثلاثية نظيفة، والاستقرار في قاع الجدول. وقال النادي في بيانه «يعلن سامبدوريا إقالة ماركو جيامباولو، من منصبه كمدير فني للفريق الأول.. نشكر المدرب وأعضاء طاقمه الفني على الجدية والاحترافية، خلال فترة عملهم في النادي». ولم ينجح سامبدوريا سوى في حصد نقطتين فقط، خلال 7 مباريات في الدوري الإيطالي، كانتا أمام لاتسيو ويوفنتوس، مقابل 6 هزائم، ليتذيل جدول الترتيب.

