برشلونة يحلُّ ضيفاً ثقيلاً على إنتر

دوليه

يحل برشلونة الإسباني اليوم ضيفاً ثقيلاً على إنتر الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا، كما يلتقي في المجموعة ذاتها بايرن ميونخ الألماني مع فيكتوريا بلزن التشيكي، في حين يلعب ليفربول الإنكليزي مع رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الأولى، وأياكس الهولندي مع نابولي الإيطالي.

وتعود البطولة من جديد إلى المشهد بعد غياب بسبب التوقف الدولي، حيث تستعد ثمانية فرق لحجز بطاقات التأهل مبكرا إلى دور ثمن النهائي.

وحققت فرق نابولي وكلوب بروج وبايرن ميونخ وسبورتنغ وريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان وبنفيكا، الانطلاقة المثالية، ومن شأن الفوز في الجولة المقبلة أن يقربها من التأهل قبل ثلاث جولات من انتهاء دور المجموعات.

والعكس تماما بالنسبة لست فرق فشلت في جمع أي نقاط ولا مجال أمامها لارتكاب الأخطاء في الجولة الثالثة وهي رينجرز وبورتو وفيكتوريا بلزن ومارسيليا ولايبزيغ.

ويتطلع بطل ألمانيا بايرن ميونخ للفوز الثالث تواليا وإزالة الشكوك المحيطة به منذ بداية الموسم، لا سيما في البوندسليغا حيث يعاني خلال الفترة الحالية.

ويستقبل بايرن الذي لم يخفق في التسجيل بملعبه منذ 38 مباراة في مجموعات دوري الأبطال، ممثل التشيك الذي يقترب من حزم حقائبه مبكرا.

ويصطدم إنتر وبرشلونة في ملعب سان سيرو في قمة ستحدد هوية المتأهلين. ويتزامن تعثر الفريق الإيطالي مع صحوة «بلوغرانا» رغم تعرض لاعبيه لإصابات عقب التوقف الدولي. وقد يتغير موقف الفريقين خلال أسبوع واحد إذ سيتواجهان في الجولتين الثالثة والرابعة. وفاز إنتر مرة وحيدة فقط على ملعبه أمام برشلونة. ويتعرض سيموني إنزاغي مدرب إنتر لمزيد من الضغوط بعد تعرضه لأربع هزائم في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي. وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أن ستيفن زانغ مالك النادي غير سعيد بسبب النتائج وتصريحات إنزاغي.

وجمع إنتر 12 نقطة فقط في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي وخسر آخر مباراتين أمام أودينيزي وروما. وكشفت الصحيفة أن زانغ مالك إنتر لا يفكر في إقالة إنزاغي في الوقت الحالي ولكن يبقى المدير الفني تحت الملاحظة في الفترة قبل كأس العالم.

أما ملعب فيلودروم فسيشهد مواجهة قوية بين مارسيليا الذي خسر أول مباراتين وسبورتنغ البرتغالي الذي حقق فوزين. وعقدت الخسارة في فرنسا من آينتراخت الأمور على مارسيليا الذي يزداد الضغط عليه لتحسين وضعه.

ويتنافس آينتراخت وتوتنهام على وصافة المجموعة الرابعة حين يتواجهان في ألمانيا. ولم تحقق كتيبة المدرب أنطونيو كونتي المنتظر منها وعانت الأمرين في لشبونة، ولم يعد أمام سبيرز سوى تحقيق نتيجة جيدة أمام بطل الدوري الأوروبي.

ويمتلك أتلتيكو مدريد فرصة تصدر المجموعة الثانية حين يزور صاحب المركز الأول كلوب بروج أحد مفاجآت البطولة، الذي فاز بأول مباراتين. ويعاني دييغو سيميوني ورجاله من النتيجة السيئة أمام ليفركوزن، لكن الفارق بينهم وبين بروج ثلاث نقاط فقط.

وسيكون أمام «الروخيبلانكوس» تحديا آخر أمام بروج الذي خرج بشباك نظيفة في المباراتين الماضيتين.

بالمثل، يستقبل بورتو الذي لم يحصد أي نقاط، باير ليفركوزن بملعب دراغاو. وسيكون الفوز هو السبيل الوحيد لإحياء آمال بورتو، لتفادي الخروج المبكر. وما يزال ليفربول غارقا في دوامة الفشل من حيث النتائج والأداء، وقد تعرض لهزيمة ثقيلة في نابولي ونجا بأعجوبة أمام أياكس. ويستقبل الريدز بملعبه أنفيلد منافسه رينجرز الذي لم يحرز أي هدف حتى الآن، واستقبل سبعة أهداف. بالتالي ستكون هذه المباراة فرصة مواتية ليورغن كلوب وفريقه لاستعادة التوازن والمنافسة على بلوغ ثمن النهائي.

في المقابل، يضع نابولي نصب عينيه الانتصار الثالث على التوالي والاستمرار بنفس الوتيرة القوية التي بدأ بها الموسم محليا وأوروبيا.

