أتالانتا بقي في الصدارة.. ويوفنتوس تنفَّس الصعداء

دوليه

بقي أتالانتا على المسافة ذاتها من نابولي المتصدر، وذلك بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 1-0، فيما تنفس يوفنتوس الصعداء باكتساحه ضيفه بولونيا 3-0 أول من أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.

في برغامو، دخل أتالانتا مباراته مع فيورنتينا متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن نابولي بعد فوز الأخير على ضيفه تورينو 3-1 السبت، لكن فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عاد الى المسافة ذاتها من الفريق الجنوبي بتحقيقه الفوز السادس للموسم من دون أي هزيمة، على غرار فريق المدرب لوتشانو سباليتي.

ويدين أتالانتا بثأره من فيورنتينا الذي أسقطه في المواجهات الثلاث الماضية، الى النيجيري-الإنكليزي أديمولا لوكمان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 59 من مسافة قريبة بعد تمريرة من الكولومبي لويس مورييل. وبعد خمس مباريات متتالية من دون فوز، بينها هزيمتان في مستهل مشواره في دوري الأبطال وخسارة في المرحلة الماضية أمام الوافد الجديد مونزا، تنفس يوفنتوس الصعداء وحقق فوزه الثالث فقط له هذا الموسم محلياً وقارياً وجاء على حساب ضيفه بولونيا 3-0. ومهّد الوافد الجديد الصربي فيليب كوستيتش الطريق أمام فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 24 إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من مواطنه دوشان فلاهوفيتش.

وحسم يوفنتوس النقاط الثلاث في بداية الشوط الثاني ومن هجمة مرتدة أيضاً وصلت على إثرها الكرة الى الأميركي ويستون ماكيني على الجهة اليمنى، فلعبها عرضية الى القائم البعيد حيث حوّلها الصربي دوشان فلاهوفيتش برأسه في الشباك (59)، مسجلاً هدفه الخامس لهذا الموسم. وسرعان ما أضاف الوافد الجديد البولندي أركاديوش ميليك الثالث بتسديدة رائعة «على الطاير» بعد عرضية من البديل الكولومبي خوان كوادرادو (62).

وواصل ساسوولو الأداء الدفاعي الملفت بمحافظته على نظافة شباكه للمباراة الخامسة من أصل ثماني خاضها حتى الآن، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه ساليرنيتانا 5-0.

