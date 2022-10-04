دوليه

يجهز نادي مانشستر سيتي، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، المنضم إليه حديثا الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند إذ وبحسب تقارير بريطانية نقلتها صحيفة «سبورت بيلد»، فإن المان سيتي يفكر في تمديد عقد هالاند بعد 3 أشهر فقط على انضمامه للفريق مقابل 60 مليون يورو. ونجح الدولي النرويجي الشاب، في مستهل موسمه الأول في الوصول إلى 17 هدفا خلال 11 مباراة فقط بقميص المان سيتي، مما جعله حديث العالم في الأسابيع الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى عزم مسؤولي السيتي منح صاحب ال22 عاما عقدا جديدا يمتد لصيف 2027. ومن المتوقع أن يتضمن هذا العقد زيادة في راتبه الأسبوعي، حتى يقطع السيتي طريق عمالقة أوروبا نحوه مستقبلا. ويتضمن عقد هالاند مع المان سيتي شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 150 مليون يورو، يسمح بتفعيله مع حلول صيف 2024.