ولفرهامبتون أقال مدربه

دوليه

قرر ولفرهامبتون أول من أمس التخلي عن خدمات مدربه البرتغالي برونو لاج، وذلك بعدما بات في المراكز الأخيرة من ترتيب الدوري الإنكليزي إثر خسارته السبت أمام وست هام 0-2. ولم يفز ولفرهامبتون سوى بمباراة واحدة من أصل ثماني خاضها هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر. وقال رئيس النادي جيف شي إن «برونو مدرب ممتاز، مدرب مجتهد ومتفانٍ ورجل ودود وحكيم وصادق. كان من دواعي سروري العمل معه ومع طاقمه خلال فترة وجودهما في ولفرهامبتون، وبالتالي كان أمراً حزيناً جداً أن نتخذ هذا القرار الصعب». ويعاني الفريق هجومياً إذ يملك أسوأ سجل تهديفي في الدوري بثلاثة أهداف فقط، ما دفع بجمهور النادي السبت ضد وست هام الى الغناء له بسخرية «أنت لا تدري ما تفعله».