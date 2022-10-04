أوغسبورغ تفوّق على شالكه

دوليه

حقق أوغسبورغ فوزا مثيرا على مضيفه شالكه 3-2، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني. وتقدم أوغسبورغ في الدقيقة التاسعة عن طريق إيرميدين ديميروفيتش، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21. وفي الدقيقة الـ 33 سجل سيمون ترودي الهدف الأول لشالكه، قبل أن يدرك توم كراوس التعادل لشالكه في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 77 سجل أندريه هان هدف الفوز لأوغسبورغ، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميرغم بيريشا في الدقيقة 70 عقب حصوله على الإنذار الثاني. ورفع أوغسبورغ، الذي حقق الفوز الثالث على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.