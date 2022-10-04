«تنس الكويت للناشئين» اختتمت منافساتها

دوليه

أسدل الستار أول من أمس على منافسات بطولة الكويت الدولية الثامنة عشرة للتنس للناشئين والناشئات (J5 ALZAHRA) التي أقيمت على ملاعب الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس برعاية وحضور الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة، وبمشاركة 18 لاعبة من 8 دول و38 لاعباً من 15 دولة.

وأسفرت مباريات البطولة عن فوز اللاعب هوغو سواريس من فرنسا بالمركز الأول في مسابقة فردي الرجال، فيما نال اللاعب رايان ساجد كوثرات من الهند المركز الثاني. وفي مسابقة زوجي الناشئين فاز الثنائي المكون من اللاعبين نوردال وكلاوزن من الدنمارك بالمركز الأول، فيما اكتفى الثنائي المكون من اللاعب أحمد نصاري من تونس وزميله أريان ناندا من الهند بالمركز الثاني.

وفي مسابقة فردي الناشئات فازت بالمركز الأول اللاعبة ريناتا غاراييفا من روسيا وحلت اللاعبة دوروزا شيراغي من إيران بالمركز الثاني. وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز بالمركز الأول الثنائي المكون من اللاعبتين دوروزا شيراغي من إيران وزميلتها ريناتا غاراييفا من روسيا وذهب المركز الثاني للاعبتين لاريسا براسيل من البرازيل وجنات شيريبال من الهند.

وحضر المباراة النهائية وشارك في تتويج الفائزين كل من رئيس نادي التضامن مبارك النزال ورئيس نادي خيطان عبد الله العتيبي وأمين سر عام النادي حاكم العنزي، كما حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للعبة.

وتأتي هذه البطولة ضمن أربع بطولات دولية للناشئين والناشئات ينظمها الاتحاد الكويتي على ملاعبه بمجمع الشيخ جابر العبدالله للتنس بإشراف الاتحاد الدولي وتستمر وحتى الثامن عشر من الشهر الجاري ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات من مختلف دول العالم من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للتنس في فئة للناشئين.

