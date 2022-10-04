نريد عقليات مبدعة

محلية

من الواضح أن هذا الاسبوع هو اسبوع حاسم في مستقبل الكويت حيث سيتم اختيار اعضاء الحكومة التي يبني الكل عليها مستقبل الكويت في جميع الخدمات او المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والشبابية والرياضية... ما نتوقعه او ما نطلبه لهذه المرحلة هو اختيار عقليات تستطيع ان تنور وتطور وتنمي ما نصبو اليه لانهاء حالة الاحباط والازمات والفساد، فالاختيار يجب ان يكون على مبدأ «الكيف وليس الكم» اي باختيار الأكفأ وليس الاصغر.

فلقد جربنا الاصغر في بعض الخدمات ولكنهم فشلوا في تطوير ما كلفوا به (قيادات المشروعات السياحية) وغيرهم ممن تدربوا اكثر مما استفدنا من خبرتهم وهم معروفون وتم او سيتم استبعادهم. وهنا احب ان اركز على قطاعي الشباب والرياضة والجانب الترويحي الذي ارى انه من المهم اختيار من سيديرها بحرص لاننا نتكلم عن القطاع الشبابي والذي يقارب 65% من المجتمع الكويتي وهذه نسبة عالية وخطيرة اذا ما قل الاهتمام بها... فنرجو ان تكون مِنْ معايير اختيار مَنْ سيقود هذه الخدمات ان يكون من اصحاب الاختصاص والخبرة لما لهذه الخدمات من خصوصية في التعامل واسلوب ادارتها فالرياضة تحتاج الى الرياضي والقطاع الشبابي يحتاج الى شخص يفهم نفسيا وعلميا كيفية التعامل مع الشباب وترويحيا او سياحيا مع شخص يفهم معنى وقت الفراغ وكيفية الترويح فيه.... إلخ. ولو بحثنا عمّن يعين او يختار هؤلاء الكفاءات فإنهم... أكثر من الهمّ على القلب... والله من وراء القصد.

