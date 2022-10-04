وصول المشاركين في «السلة العربية».. والكويت اختتم معسكره

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وصلت اليوم بعثات الفرق المشاركة في البطولة العربية الـ 34 لكرة السلة التي يستضيفها الكويت وتقام على صالتي نادي الكويت وصالة اتحاد كرة السلة في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة اعتبارا من الغد ولغاية 15 أكتوبر الحالي.

ويشارك في البطولة 16 نادياً قسموا إلى 4 مجموعات. وجاء الكويت منظم البطولة على رأس المجموعة الأولى مع أندية الاتحاد السكندري المصري، وأهلي حلب السوري، وأهلي بن غازي الليبي. فيما ترأس الأهلي المصري حامل اللقب المجموعة الثانية إلى جانب أندية الرياضي اللبناني، والغرافة القطري، والميناء اليمني. في حين ضمت المجموعة الثالثة كاظمة، والأهلي البحريني، والبشائر العماني، والسد القطري، وفي المجموعة الرابعة والأخيرة يلعب الجهراء إلى جانب بيروت اللبناني، وداد بوفاريك الجزائري، ودجلة العراقي.

ويعد الاتحاد السكندري الأكثر تتويجا باللقب بلقب البطولة بـ 7 ألقاب يليه الرياضي اللبناني برصيد 5 ألقاب. وحقق الأهلي المصري لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالنسخة الماضية والتي أقيمت بالإسكندرية بعد الفوز على الكويت في المباراة النهائية.

وتحضر «الأبيض» للبطولة من خلال تنظيم معسكر في صربيا خاض خلاله عددا من المباريات الودية وهو عاد إلى البلاد أول من أمس للمشاركة في البطولة. وتعاقد الكويت مع الأميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان لتدعيم صفوفه، كما ضم اللاعب الفلسطيني ساني سكاكيني لمدة شهر واحد للعب معه في البطولة العربية حيث تنص قوانين البطولة بمشاركة 3 محترفين مع كل فريق من ضمنهم لاعب عربي الجنسية على أن يلعب اثنان منهم في الملعب.

من جانبهما تحضر الجهراء وكاظمة للبطولة عبر تنظيم معسكرين في مصر للأول وفي البحرين للثاني إذ خاضا عددا من المباريات الودية. ويضم الجهراء في صفوفه المحترفين التونسي صالح الماجري، واللبناني وائل عرقجي والاميركي - النيجيري ألونو شينمولو. فيما تعاقد كاظمة مع الاميركيين كيفن مورفي ودايموند ستون.

