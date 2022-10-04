«الفيغر» يشارك في «كأس البلطيق»

محلية

يشارك منتخب الاستعراض الفني على الجليد «الفيغر» في بطولة جائزة الاتحاد الدولي للناشئين والناشئات للعبة في بولندا غداً، فيما أفاد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن مشاركة منتخب «الفيغر» في البطولة الدولية التي يطلق عليها «كأس البلطيق» وتستمر ثلاثة أيام ستكون عبر اللاعبة الواعدة خيرية الكندري (17 سنة) لافتا إلى الاهمية الكبيرة التي تنطوي عليها البطولة باعتبارها تقام بإشراف الاتحاد الدولي للفيغر (ISU).

وأوضح أن اللاعبة الكندري استعدت جيدا لخوض هذه البطولة الكبيرة التي ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبات واللاعبين من أقوى منتخبات العالم في هذه الرياضة مؤكدا حرص النادي على دعم لاعبيه في كل الألعاب الرياضية الخمس التي يشرف عليها وهي إضافة إلى الهوكي

على الجليد والفيغر ألعاب السرعة على الجليد والكيرلنج والتزحلق على الجليد، مشيرا إلى تعاقد النادي مع المدرب التشيكي ليو جوداس لقيادة منتخب الهوكي الهوكي على الجليد للرجال استعدادا للاستحقاقات الدولية والقارية والإقليمية المقبلة موضحا أن اختيار هذا المدرب عائد إلى أنه يمتلك خبرات مميزة في هذه اللعبة. من جانبها قالت اللاعبة الكندري إن مشاركتها في هذه البطولة الكبيرة إلى جانب أفضل اللاعبات في الاختصاص ومن أهم المنتخبات بهذه الرياضة مثل كندا والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوربية والآسيوية وغيرها من المنتخبات المتقدمة بهذه الرياضة تعتبر تجربة فريدة وانطلاقة استثنائية لها نحو العالمية في هذه اللعبة. وأعربت عن أملها بتحقيق أفضل نتيجة والاستفادة من مشاركة أهم اللاعبات في هذه اللعبة واكتساب خبرات المشاركة في الملتقيات الكبرى مقدمة الشكر لرئيس وأعضاء النادي على الاهتمام بلاعبات المنتخب الكويتي للفيغر كذلك لمدربتها التركية سيلين أوغلو والمشرفة على المنتخب فرح القلاف على جهودهما في تحسين أدائها الفني.

