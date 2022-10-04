الخليفة ثالثاً في «طاولة اليونان البارالمبية»

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نال لاعب منتخب كرة الطاولة للمعاقين يعقوب الخليفة المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الكراسي المتحركة ضمن بطولة اليونان البارالمبية المفتوحة التي اختتمت منافساتها في مدينة ارغستوني اليونانية أول من أمس. وتأهل الخليفة إلى الدور نصف النهائي للبطولة الدولية التي شهدت مشاركة أكثر من 50 لاعبا من 30 دولة، وذلك بعد تغلبه على منافسيه من الهند (3-0) والتشيك (3-1) تواليا.من جانبه، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة دعيج الهاجري بالإنجاز الذي حققه الخليفة، وقال: «يأتي الإنجاز إضافة مهمة للإنجازات التي حققها أبطال الكويت في كرة الطاولة خلال مشاركاتهم الدولية السابقة، ونأمل مواصلة تحقيق المراكز الأولى، لرفع علم بلادنا الكويت عاليا في مختلف المنافسات القارية والدولية».

وأكد الهاجري أن انجازات أبطال الكويت في كرة الطاولة تأتي ثمرة لتعاون ودعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام بالتكليف محمود أبل، واللجنة البارالمبية الكويتية برئاسة ناصر العجمي، مضيفا: «تسعى اللجنة البارالمبية لكرة الطاولة إلى زيادة قاعدة اللعبة عبر استقطاب اللاعبين واللاعبات الصغار، وذلك عبر القيام بعدة زيارات دورية لمدارس التربية الخاصة، وتوفير الأدوات والأجهزة الخاصة باللعبة للمدارس المعنية، لإتاحة المجال لممارسة هذه الرياضة التي تناسب أغلب الإعاقات ومختلف الأعمار».

