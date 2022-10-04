الأزرق في اختبار صعب أمام أوزبكستان.. الليلة

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يسعى منتخب الكويت الى بلوغ الدور نصف النهائي عندما يواجه نظيره الأوزبكي عند الساعة 08:00 من مساء اليوم على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها البلاد حتى السبت المقبل.

وضمن الدور ذاته تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى، فيلتقي منتخب إيران متصدر المجموعة الثالثة مع فيتنام ثاني «الرابعة» في 11:00 صباحاً، واليابان متصدر «الرابعة» مع أندونيسيا ثاني «الثالثة»في 02:00 ظهراً، وتايلند متصدر «الأولى» مع طاجيكستان ثاني «الثانية» في 5:00 مساء.

ويخوض «أزرق الصالات» اختباراً صعباً بمواجهة أوزبكستان احد افضل المنتخبات في البطولة. وأنهى منتخب الكويت مشواره في الدور الأول باحتلال المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز على عمان 7-2 وتعادلين مع تايلند والعراق بالنتيجة ذاتها 2-2، فيما تصدرت تايلند المجموعة بـ 7 نقاط.

في المقابل، تصدّر منتخب أوزبكستان المجموعة الثانية برصيد كامل (9 نقاط) بعد تسجيله ثلاثة انتصارات على تركمانستان 8-صفر، وطاجيكستان 3-2، والبحرين 6-1 ليقدم نفسه كمنافس قوي في هذه البطولة وتكرار ما حققه في النسخة الماضية عندما بلغ الدور نصف النهائي.

واللافت ان المنتخبين التقيا مرتين ضمن استعداداتهما للبطولة حيث فاز الاوزبك في المواجهتين الوديتين 4-3 و 4-2.

ويأمل مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» في ان يكون لاعبيه في أفضل حالاتهم ويقدموا أداء أفضل من ماقدموه في مباراتي تايلند والعراق خاصة وانهم سيصطدمون بمنافس يبدو أقوى من آخر منتخبين واجههما «الأزرق».

ويعوّل «كاكاو» على عدد من نجوم المنتخب مثل صالح الفاضل وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف العباسي والذين سجل كل منهم هدفين في البطولة الى جانب عبد الرحمن المسبحي ويوسف الخليفة وعبدالرحمن الوادي الذي لم يكمل مباراة العراق بسبب الاصابة وخضع الى علاج مكثف في اليومين الماضيين للحاق بمواجهة اليوم.

بدوره يعتمد مدرب أوزبكستان، أحمدوف باكودير، على كوكبة من اللاعبين في مقدمتهم ماشراب عاديلوف ويوسمونوف أكبر واختيار روبييف والبيك تولينكوف وغصن الدين نيشونوف.

وفي بقية المباريات، تبدو كفة المنتخب الايراني حامل اللقب ووصيفه المنتخب الياباني أرجح عندما يواجهان فيتنام واندونيسيا على التوالي من دون إغفال امكانية احداث مفاجأة من قبل الأخيرين خاصة وأنهما قدما مستويات متطورة في الدور الاول وحجز كل منهما المركز الثاني في مجموعته بجدارة. أما لقاء تايلند مع طاجيكستان فينتظر ان يكون متكافئاً قياساً بتقارب المستوى بين الجانبين وذلك بصرف النظر عن كون تايلند قد تصدرت مجموعتها فيما جاءت طاجيكستان ثانية خلف أوزبكستان في المجموعة الثانية.

