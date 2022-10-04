«كاكاو»: «الأزرق» يحتاج جماهيره

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أكد مدرب منتخب الكويت، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، بأن لقاء أوزبكستان لن يكون سهلاً كونه واحداً من أفضل المنتخبات على مستوى العالم وليس في آسيا ويملك مدرب ولاعبين من الطراز الرفيع «وأعرفهم جيداً لتدريبي كازاخستان في وقت سابق». وقال «كاكاو» في المؤتمر الصحافي صباح أمس: «فخور بكون منتخب الكويت هو الممثل الوحيد لدول الخليج في الدور ربع النهائي، كما سيكون مدعوماً بحشد جماهيري كبير ومميز ودائماً ما يساند اللاعبين بإيجابية ونحن نحتاجهم في مواجهة أوزبكستان».

وأشار إلى أن عبدالرحمن الوادي سيكون جاهزاً لخوض لقاء اليوم وان «الأزرق» لا يعاني من أي إصابات، فيما سيغيب عبدالعزيز البسام لحصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الأخير أمام العراق.

