شامسائي: تحدٍ جديد

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صرح مدرب منتخب إيران، وحيد شامسائي، أن مواجهة فيتنام في ربع النهائي تعتبر بمثابة تحدٍ جديد. وقال: «المباراة ستكون صعبة بالنظر الى منتخب يتميز بالتنظيم والصلابة الدفاعية، المباريات الثلاثة التي خضناها في المجموعة باتت في حكم الماضي وعلينا النظر الى المستقبل والعمل والتركيز في مواجهة اليوم امام منافس قوي وعنيد من أجل التقدم أكثر في المنافسة والاقتراب من اللقب». وأضاف: «نحن متجوعون أكثر لتسجيل الأهداف والإنتصارات بالرغم من الحصول على العلامة الكاملة في المجموعة، والآن سيكون الوضع مختلف ومباريات خروج المغلوب لها طابعها الخاص لأن اي خطأ فيها قد يكلفنا الكثير خصوصا اذا ما تم استغلال الفرص امام مرمى الخصم». واعتبر شامسائي ان توقيت المباراة الاولى في الساعة 11:00 صباحا ليس جيدا لأنه سيشكل سببا لغياب الجماهير، ملتمسا العذر للجنة المنظمة باعتبار أن جدول البطولة موضوع مسبقا، مشيدا بعملية التنظيم في البطولة، وقال: «كل شيء ممتاز في البطولة وعلى مايرام باستثناء التوقيت الذي نتمنى أن لا يتكرر في البطولات المقبلة».

