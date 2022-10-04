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سيزار: صعوبات في التسجيل


أكد مدرب منتخب تايلند، كارلوس سيزار، استعداد فريقه لمواجهة طاجيكستان اليوم في ربع نهائي كأس آسيا للصالات. وقال: «حققنا نتائج ايجابية مكنتنا من العبور الى ربع النهائي، لدينا دفاع جيد ولكن نواجه صعوبة في التسجيل، وسنسعى الى حل لهذه المشكلة امام طاجيكستان». وأضاف: «لاشك ان المباراة ستكون صعبة وسنحاول التركيز أكثر والمحافظة على التنظيم في الحالتين الدفاعية والهجومية لتحقيق الفوز، نعرف منتخب طاجيكستان جيدا وابرز نقاط القوة والضعف لديه وسنعمل على التعامل معها بشكل مثالي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تكفل لنا بلوغ نصف النهائي».


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