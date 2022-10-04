رادان بعد تجاوز الفحيحيل: تميزنا بعقلية الفوز

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تجاوز الكويت ضيفه الفحيحيل 2-1 بصعوبة كبيرة في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي شهدت أيضاً تعادل القادسية مع النصر 0-0.

وتقدم الفحيحيل في الدقيقة 27 عبر التونسي يوسف بن سودة من ركلة جزاء، وتعادل الكويت في الشوط الثاني بواسطة التونسي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل يوسف ناصر هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة، علماً بأن الفحيحيل خاض آخر 10 دقائق بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه حسين دشتي. ورفع الكويت رصيده إلى 12 نقطة، في حين تجمد رصيد الفحيحيل عند 6 نقاط.

وأكد الكرواتي راديون غاسانين «رادان» مدرب الكويت ان فريقه تميز بعقيلة الفوز واستمر في بحثه عن الفوز حتى اخر الدقائق، وهو ما تحقق في النهاية. وقال رادان في المؤتمر الصحافي ان الكويت واجه فريقا منظما، نجح في امتلاك منطقة المناورات في أوقات من الشوط الأول، مضيفا انه عمل على ادخال عناصر أكثر سرعة على توليفة الأبيض في الشوط الثاني، وهو ما حسن الأداء بصورة كبيرة. وشدد على صعوبة مباريات الممتاز في الموسم الحالي، وهو ما يستدعي الاستعداد الجاد لكل المباريات وبتركيز كبير، مشدداً على أهمية المواجهة المقبلة أمام كاظمة منافسه على الصدارة.

