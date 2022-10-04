الخطيب راضٍ عن المستوى رغم الخسارة

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أبدى السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل رضاه التام، عن المستوى الذي ظهر عليه فريقه أمام الكويت رغم الخسارة 1-2 أول من أمس في الجولة الخامسة، مشيرا إلى ان الفحيحيل تأثر بالنقص العددي بعد خروج اللاعب حسين دشتي بالبطاقة الحمراء.

وقال الخطيب في المؤتمر الصحفي:» كان بالإمكان أفضل من ما كان»، مشيرا إلى أن فريقه فرض أسلوبه على المباراة في أوقات كثيرة بالشوط الأول، إلا أن المردود البدني لم يساعد اللاعبين على استكمال المهمة بنفس القوة.

وأوضح الخطيب ان اشراك بعض اللاعبين كبدلاء، ومن ثم تبديلهم مرة أخرى، جاء لتفادي آثار البطاقة الحمراء التي تلقاها حسين دشتي، معربا عن ثقته في جميع اللاعبين. وشدد مدرب الفحيحيل، ان عامل الوقت ليس في مصلحة فريقه للتجهيز للمباراة المقبلة أمام التضامن، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريق.

