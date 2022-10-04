المشعان: أظهرنا شخصيتنا أمام القادسية

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أشاد مدرب النصر محمد المشعان بلاعبيه بعد التعادل مع القادسية 0-0 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. ورفع الأصفر رصيده إلى 7 نقاط، مقابل 5 نقاط للعنابي الذي خاض اللقاء بـ 10 لاعبين، بعد طرد حارس مرماه خليفة الرحيل في الدقيقة 18، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يلعبها «العنابي» وهو منقوص لاعب بسبب البطاقة الحمراء.

وأكد المشعان في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن الفريق دخل المباراة من أجل الفوز لكن السيناريو الذي شهده اللقاء جعل التعادل نتيجة جيدة، مشيداً بالمجهود الذي قدمه لاعبوه وظهورهم بشخصية قوية أمام فريق بحجم القادسية. وأضاف المشعان: «أجدنا اللعب بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة، وهو أمر تكرر في المباريات الأخيرة، لكنه في المقابل منح اللاعبين الخبرة الكافية للتعامل مع النقص العددي بصورة جيدة».

