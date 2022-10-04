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راؤول: لا نخشى الإيراني


أكد مدرب منتخب فيتنام، دييغو راؤول، صعوبة المهمة أمام ايران وقال: «ايران افضل منتخب في آسيا حاليا وهم مرشحون للفوز في المباراة واللقب، لكننا سنلعب بـ 14 لاعبا مقابل 14 وسنلعب بالتكتيك والطريقة المناسبة لمواجهة المنافس، ولم لا التغلب عليه؟». وأضاف راؤول: «اؤمن بقدرات لاعبيني ولا نخشى أحدا، كل مباراة لها طابعها الخاص وظروفها ومعطياتها المختلفة لذا سنلعب استغلال التفاصيل والجزئيات الدقيقة لأن المنافس قوي جدا ويحتاج الى تعامل مختلف وتركيزاً عالياً جداً من اللاعبين، خصوصا في الحالة الدفاعية ورقابة المهاجمين». وأردف: «لا أفكر في الماضي وسنهاجم ايران، اليوم سيكون مختلفا عن بقية الأيام وما قدمناه من مستوى ونتائج ضمن منافسات المجموعة».


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