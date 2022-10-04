سمو ولي العهد استقبل الغانم والسعدون

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر بقصر بيان صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (إيان) الذي ضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء العاجل.

