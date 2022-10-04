«المحاسبة»: 23 مليون دينار وفورات مالية للخزانة العامة

وطن النهار

أكد عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية علي الكندري، أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964، حيث قام ديوان المحاسبة ببحث ودراسة وإبداء الرأي لعدد (1682) موضوعا بقيمة ما يقارب (2,142) مليار دينار خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2022 منها عدد (92) موضوعا يخص تعاقدات إيرادية ومزايدات بلغت قيمتها ما يقارب (92,703) مليون دينار، ومثلت الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته (80%) من اجمالي الموضوعات خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (1,890) مليار دينار فيما مثلت نسبة الموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة (11%) من الموضوعات المعروضة خلال الفترة وبقيمة ما يقارب (89,122) مليون دينار بينما الجهات المستقلة كانت نسبتها تبلغ (9%) من المواضيع المعروضة وبقيمة ما يقارب (163,249) مليون دينار.

وأشار الى أن التصنيف الوظيفي للشؤون الصحية كان الأعلى من حيث عدد المواضيع والتي بلغت 688 موضوعا وبقيمة ما يقارب (906,289) ملايين دينار وتلاه التصنيف الوظيفي للشؤون الاقتصادية لعدد (387) موضوعاً وبقيمة ما يقارب (682,985) مليون دينار ومن ثم التصنيف الوظيفي لقطاع التعليم لعدد (140) موضوعاً وبقيمة ما يقارب (147,232) مليون دينار خلال الفترة من 1/4/2022 ولغاية 30/9/2022.

وأكد الكندري أن ديوان المحاسبة قد قام بتحقيق وفورات مالية مباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (23,432) مليون دينار ناتجة عن أسباب عدة من أبرزها تعديل أخطاء حسابية أو تعديل الكميات المطلوبة بناءً على الاحتياج الفعلي بناءً على دراسة الديوان المالية والفنية.

ومن جهتها قالت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني ومدقق مشارك في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية مروة الرشيدي بأنه قد تم اصدار (891) موضوعاً ما بين موافقة أو موافقة مشروطة أو تجديد موافقة بقيمة ما يقارب (1,394) مليار دينار وتم رد أوراق الموضوع لعدد (611) موضوعاً بقيمة ما يقارب (562,326) مليون دينار، ومن أبرز الأسباب لرد أوراق تلك الموضوعات للجهات هو عدم الالتزام بتعميم ديوان المحاسبة رقم (6) لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجب على الجهات اتباعها عند العرض على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، كما أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على (45) موضوعا بقيمة ما يقارب (141,158) مليون دينار. ونوهت بأنه تم إصدار (14) موضوعاً مخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون انشاء ديوان المحاسبة وبقيمة ما يقارب (8,548) مليون دينار وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بذلك وستوالي رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

