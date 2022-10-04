800 ألف مستخدم لتطبيق «سهل» خلال عام

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن احصائيات التطبيق بعد مرور اول عام على اطلاقه، حيث سجل تطبيق سهل تزايدا في عدد مستخدمي التطبيق ليصبح (800,061) ألف مستخدم مع مرور اول عام من عمر التطبيق الذي انطلق في منتصف سبتمبر 2021، علاوة على النجاح في تقديم (3,970,517) خدمة إلكترونية منجزة عبر التطبيق الحكومي حتى نهاية سبتمبر 2022.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي أن عدد المستخدمين الجدد للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) في شهر سبتمبر 2022 بلغ (74,883) ألف مستخدم جديد، وعدد الخدمات المنجزة عبر تطبيق (سهل) في شهر سبتمبر 2022 بلغت (930,186) ألف خدمة، وان عدد الخدمات الالكترونية الحكومية التي تمت اضافتها خلال الشهر الماضي عبر تطبيق (سهل) بلغت 4 خدمات جديدة ليصبح اجمالي الخدمات المقدمة عبر التطبيق(254) خدمة إلكترونية، تقدمها (25) جهة حكومية. وأشار كاظم إلى احصائيات أعلى خمس خدمات حكومية الكترونية طلباً واستخداماً عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) خلال شهر سبتمبر 2022، اذ احتلت المركز الأول خدمة (الاستعلام عن القيد الانتخابي ومكان التصويت) والتي اضافتها وزارة الداخلية تزامناً مع انتخابات مجلس الأمة 2022 ثم خدمة (تجديد البطاقة المدنية) المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمركز الثاني ثم خدمة (الاستعلام عن شهادة) من ديوان الخدمة المدنية بالمركز الثالث، وتلا ذلك (خدمات رخص القيادة) من وزارة الداخلية في الترتيب الرابع، ثم خدمة (طلب شهادة مسجل) من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمركز الخامس من حيث اكثر الخدمات الحكومية الالكترونية اقبالاً وطلباً من مستخدمي تطبيق (سهل).

