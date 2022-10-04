«المرأة الدولية» نظَّمت فعالية ثقافية

وطن النهار

نظمت مجموعة المرأة الدولية في الكويت بالمشاركة مع سفارة جمهورية كوريا لدى البلاد فعالية ثقافية عن كوريا تحت عنوان «جمال كوريا» يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر في فندق كراون بلازا.

واستهلت رئيسة المجموعة غادة شوقي حرم سفير جمهورية مصر العربية كلمتها بالتعبير عن سعادتها بأن يبدأ هذا الموسم «بيوم كوريا» وقالت بأن المجموعة محظوظة بالاحتفال به كون احد اهدافها العمل على التقارب والتكامل بين الثقافات، لاسيما أن كوريا بلد له تاريخ عريق يعود إلى 7000 عام مضت وهو بلد غني بالثقافة والتقاليد.

وأضافت شوقي ان الشعب الكوري فخور بثقافته التقليدية الفريدة ونجاحه الاقتصادي السريع خلال فترة زمنية قصيرة.

واستطردت: وعلى المستوى الاجتماعي، فالشعب الكوري يظهر احترامًا كبيرًا لكبار السن والعائلة، وبر الوالدين، ويؤمن بالإخلاص والاجتهاد والتواضع والعمل الجاد. فضلاً عن اتباعه قواعد سلوك معينة أثناء الاجتماع والأكل والصلاة وحتى الاحتفال.

وتطرقت شوقي الى المطبخ الكوري الغني، واكتساح الدراما والبوب الكوري العالم، اضافة الى الصناعات الكورية عالية الجودة ومنتجات العناية بالبشرة التي ليس لها مثيل. لافتة إلى أنها قرأت ذات مرة أن سول هي احدى اجمل عواصم العالم. وأوضحت ايضا، انه من المهم السعي جاهدين لمعرفة بلد ما من منظور شعبه، فبدون معرفة المنظور الفريد للشعب الكوري، يمكن ان يصبح فهمنا للثقافة الكورية ‏ضحلا في أحسن الاحوال ونمطيا في أسوئها. ولهذا فإن إقامة هذا النوع من الفعاليات مهم. ثم رحبّت شوقي بزوجات السفراء الجدد في الكويت وبانضمام بعض من أزواج السفيرات لأول مرة بتاريخ مجموعة المرأة الدولية بعد تعيين 14 سفيرة من مختلف الدول في الكويت.

مهنئة باسم المجموعة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه الكريم مقاليد الحكم في البلاد. كما هنأت الشعب الكويتي بنجاح العرس الديموقراطي باجراء انتخابات مجلس الامة، متمنين لدولة الكويت الحبيبة مزيدا من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لسمو أمير البلاد.

وألقى سفير جمهورية كوريا لدى دولة الكويت تشونغ، بيونغ-ها كلمة ترحيبية تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير الى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على المشاركة في تنظيم الفعالية. كما أعرب عن سعادته بتقديم بعض الجوانب المتعلقة بالثقافة الكورية بما فيها «الهانبوك»، وهو الزي التقليدي الكوري الذي يعكس جمال الماضي و هو جزء مهما من نمط الحياة التراثية في كوريا. آملا أن يتيح العرض المرئي المميز عن أسرار ونصائح عالم الجمال الكوري الحديث «تحت مصطلح «K-beauty» الذي قدمه طبيب التجميل الكوري فرصة للمشاركين في الفعالية للاطلاع على لمحات من الجمال الكوري في الوقت الحالي. وتم خلال الفعالية عرض فيلم قصير عن كوريا تحت عنوان « Find hidden K-DNA! - خمسة انطباعات عن كوريا» الذي يسلط الضوء على جوانب مختلفة للحياة في كوريا مثل حياة المدينة، والموسيقى، والطعام وغيرها، وبعد ذلك، قام جراح التجميل الكوري د. جونغهيون كيم، الذي يعمل في مركز سول ديرما Seoul Derma في الكويت وزوجته د. سونهيي هير وهي أيضا طبيبة، بتقديم نصائح للمشاركين عن الجمال الكوري اضافة الى معلومات طبية مفيدة عن الروتين اليومي الضروري للعناية بالبشرة.

وتضمنت الفعالية أيضا عرض للأزياء الكورية التقليدية «الهانبوك» التي تتميز بالألوان المختلقة والخطوط الناعمة حيث قام بعض أعضاء الديوانية الكورية-الكويتية وهي تجمع لمحبي الثقافة الكورية في الكويت بعرض الأزياء الكورية التقليدية «الهانبوك». كما أتيحت الفرصة لبعض المشاركين تجربة ارتداء الهانبوك والتقاط الصور التذكارية مع خلفية لمناظر طبيعية جميلة في كوريا. وقامت السفارة بإعداد مستحضرات تجميل كورية كهدايا للمشاركين بطريق السحب ووزعت هدايا عند المدخل على جميع المشاركين مع كتيبات عن السياحة في كوريا والأطعمة الكورية. علاوة على تقديم بعض الأطباق الكورية الشهية مثل الكيمتشي.

وفي الختام قدمت شوقي للسفير الكوري وحرمه درعا تذكارية كما شكرته على كلمته وعلى تنظيم هذا اليوم المميز الذي اسعد جميع الحاضرين.

