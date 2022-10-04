«كان»: انطلاق حملة للتوعية بسرطان الثدي

وطن النهار

أعلن الدكتور خالد أحمد الصالح رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) عن انطلاق فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي تحت رعاية الدكتور خالد السعيد وزير الصحة وأضاف أننا في هذا العام نجدد دعوتنا في حملة (صحتك تاج) لأمهاتنا وبناتنا بالاهتمام بالفحص الدوري الذي أثبت أهميته باكتشاف الإصابة بالورم بمرحلة مبكرة، فالتشخيص المبكر ينقذ حياتك، ونؤكد على أن سرطان الثدي من السرطانات القابلة للشفاء في حال اكتشافه في مراحله الأولى، ويمكن ذلك باستخدام أفضل الوسائل الفعالة وهو فحص الماموغرام الذي لا يحتاج من أي امرأة في سن الأربعين وما فوق إلا اتخاذ القرار وعمل الفحص لتجنب أي تأخير في حالة وجود أي تغيرات غير طبيعية لديها.

وقال إن ثقافة الوعي لدى النساء أدت لوصول السيدات المصابات بالمراحل الأولى والتي يحقق فيها العلاج نتائج إيجابية وترتفع فيها نسب الشفاء إلى أكثر من 90 % دون الحاجة إلى إزالة العضو المصاب في أغلب الحالات.

وذكر أن سرطان الثدي هو الاكثر انتشاراً بين السيدات محتلاً المركز الأول بعدد الإصابات عالمياً وبلغ عدد الإصابات في العام 2020 حوالي 2.3 مليون حالة (بناء على منظمة الصحة العالمية) ما يمثل نسبة 24.2 % من مجموع الأورام لدى النساء في العالم، كذلك احتل المركز الأول في الإصابة لدى النساء في الكويت.

وبحسب سجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2018 فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 640 حالة، بلغت نسبة الإصابة بين الكويتيات 41.2 % (بمعدل معياري للعمر يبلغ 43.5 لكل مئة ألف نسمة)، ونسبة 38.5 % إصابة بين غير الكويتيات (بمعدل 63.9 لكل مئة ألف نسمة).

وقد كشفت دراسة حديثة قامت بها الدكتورة ايمان العوضي والدكتورة اماني الباسمي ارتفاع نسبة الشفاء من 68.3 % الى 75.2 % من عام 2000 الى 2015 ومن الملفت للانتباه زيادة عدد الحالات لسرطان الثدي من 45 حالة لكل مئة الف نسمة الى 58 لكل مئة الف نسمة في نفس الفترة مما يستدعي مزيداً من الجهد في برامج التوعية والكشف المبكر.

وبدورها صرحت الدكتورة حصة ماجد الشاهين عضو مجلس الإدارة ومسؤولة مبادرة التوعية بسرطان الثدي للعام 2022، بأن الشراكة المجتمعية من أهم الوسائل لنشر الوعي الصحي على أوسع نطاق وتأتي مشاركة شركة بوتيكات كداعم ماسي للحملة من أهم الشراكات كما أن شراكة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لتنمية وخدمة المجتمع على مدى أعوام إنما يعكس أهمية الدور الكبير في دعم الجانب الصحي للمرأة برعاية من الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح رئيس مجلس إدارة الجمعية، ستشارك فيها الجمعية وبعدد من الفعاليات باستخدام سيارة حملة (كان) للتوعية العيادة المتنقلة بوجود طاقم طبي وإداري لتدريب السيدات على الفحص الذاتي وتوعيتهن بأهم العلامات الأولية لاكتشاف الورم إن وجد لا قدر الله.

وأعربت الشاهين عن الدور الهام للبنك الأهلي الكويتي الذي يدعم مبادرات المعارض خلال شهر أكتوبر.لأن المعارض من الأماكن الهامة التي يقصدها العديد من أفراد المجتمع خاصة في المجمعات التجارية والجامعات وغيرها من الأماكن التي ستقوم الحملة بتنفيذها.

وإن مشاركة جمعية صندوق إعانة المرضى لحملة (كان ) من خلال طباعة بعض الإصدارات للتوعية إنما تأتي من حرصهم على دعم عجلة التوعية الخاصة بالمرأة في شهر أكتوبر، وأن شراكة الإعلاميين والصحافيين والقنوات الفضائية والاذاعية وجميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، تعد من أكثر المشاركات فعالية في نشر المعلومة الصحيحة حول سرطان الثدي بعيدا عن المغالطات التي تنتشر حول هذا المرض بين الفينة والأخرى. ويذكر السيدات بأهمية عمل الفحص الذاتي كل شهر بالإضافة لفحص المامو غرام مرة كل عام وإن اهتمام الحملة بالجانب الإنساني من خلال إقامة فعالية خاصة بهن للوقوف بجانبهن ورفع الحالة النفسية وتقديم الدعم المعنوي لهن وترفيههن من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة.

من جانبه قال علي عبد الرزاق الطيار – مدير قسم العلاقات العامة ممثل عن شركة بوتيكات، قال إن تدشين حملة بشراكة استراتيجية ماسية تجمع شركة بوتيكات مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) تحت شعار صحتك تاج وذلك تزامنا مع الجهود العلمية التي تتخذ من أكتوبر شهرا عالميا لمحاربة سرطان الثدي، مضيفا أن شركة بوتيكات تولي اهتماما خاصا بصحة وسلامة المرأة، وأن الشركة تسخر جهودها كافة نحو توفير جميع سبل الرعاية الصحية لضمان الحياة المثلى للسيدات على مستوى العالم. وأضاف الطيار أنه انسجاما مع أهداف برنامج الشركة الريادي للتنمية المستدامة والذي يضع التنمية المجتمعية في مقدمة أولوياته، فإن شركة بوتيكات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الخاصة وجمعيات النفع العام لما من شأن هذه الشركات تحقيق عظيم الإنجازات والنتائج التي تخدم جميع الأطياف، بذلك تقوم شركة بوتيكات بواجبها نحو المجتمع.

