البراك: تجربة العمل 4 أيام أسبوعياً ناجحة

وطن النهار

أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين ورئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي د. خالد البراك أنه قام بزيارة لإمارة الشارقة للتعرف ميدانيا على التجربة الفريدة التي طبقتها حكومة الشارقة بتخفيض أيام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام.

وأوضح أن زيارته جاءت بهدف الاطلاع الميداني وقياس أداء العمل الحكومي بعد تطبيق نظام العمل 4 أيام خلال الأسبوع للاستفادة من هذه التجربة. وأشار البراك إلى أنه التقى مسؤولين كبارا بدائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، وأكدوا له نجاح التجربة وأنها حققت نتائج مذهلة وحققت الرضا الوظيفي المطلوب مما أثمر عن ارتفاع مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة وارتفاع انتاجية الموظف خلال ساعات العمل.

