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تفقَّد الحركة المرورية في جولة جوية «صباحية» يرافقه فيها الصايغ

البرجس: مساعدة الحالات الإنسانية والطارئة على الطرق

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

ضمن حرص قيادات وزارة الداخلية على تسهيل الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد بكامل طاقته، وبالتعاون مع القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بجولة جوية في وقت الذروة الصباحية، اطلع خلالها على الكثافة المرورية في بعض المناطق وحركة السير على الطرق السريعة وعدد من المناطق الداخلية.
حيث اطلع خلال الجولة على انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لتسهيل حركة السير على المواطنين والمقيمين قائدي المركبات.
كما وجه بالعمل على مساعدة الحالات الإنسانية والتعاون مع الحالات الطارئة وفق ما تقتضيه الحاجة وذلك من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين ورجال الأمن.


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