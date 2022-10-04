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«الإنقاذ البحري»: البحث مستمر على مفقود «جسر جابر»

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تواصل عملية البحث والتمشيط منذ يوم أمس الاول الأحد عن شخص مفقود يعتقد انه قام بإلقاء نفسه في البحر من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد عن الاشتباه بوجود شخص قام بإلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ جابر وعلى اثره تم توجيه زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري المختصة بعمليات البحث والانقاذ من مركزي الشويخ والسالمية وهي مازالت تقوم بعملية مسح شاملة للمنطقة المحيطة بالجسر على أمل العثور على المفقود.


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