«الإنقاذ البحري»: البحث مستمر على مفقود «جسر جابر»

وطن النهار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري تواصل عملية البحث والتمشيط منذ يوم أمس الاول الأحد عن شخص مفقود يعتقد انه قام بإلقاء نفسه في البحر من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح.

وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغا يفيد عن الاشتباه بوجود شخص قام بإلقاء نفسه من أعلى جسر الشيخ جابر وعلى اثره تم توجيه زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري المختصة بعمليات البحث والانقاذ من مركزي الشويخ والسالمية وهي مازالت تقوم بعملية مسح شاملة للمنطقة المحيطة بالجسر على أمل العثور على المفقود.

