إخلاء سبيل النائب حامد البذالي

وطن النهار

قررت محكمة الجنايات أمس الافراج عن النائب حامد محري البذالي وعدد آخر من المتهمين في فرعية بني غانم، كما قامت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 1 ديسمبر وأخطرت مجلس الأمة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب، وبذلك سيتمكن المحري من أداء القسم في جلسة 11 الحالي. فيما رفضت دائرة التمييز طلب دفاع النائب مرزوق الخليفة بعد أن تقدم بطلب استعجال النظر في القضية المقرر نظرها بتاريخ 10 من الشهر الحالي وطلب اخلاء سبيله ليتمكن من القسم في اولى جلسات مجلس الأمة 2022. والجدير بالذكر ان النيابة العامة حققت مع 112 متهماً قاموا بالمشاركة والادلاء بأصواتهم وقاموا بتنظيم الانتخابات وقررت اخلاء سبيلهم بكفالات مالية مع منعهم من السفر.

وكانت النيابة العامة قaد أسندت الى المتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بين أبناء قبيلتهم، ودلت تحريات المباحث في التقرير المرسل الى النيابة العامة بأن المتهمين قاموا بتنظيم فرعية في منزل احد المتهمين وقيامهم بدعوة أبناء قبيلتهم للمشاركة بالتصويت على من يمثلهم أمام مجلس الأمة القادم.

