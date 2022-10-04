النواب: سنكون صوت الشعب المعبِّر عن آمالهم ومطالبهم

وطن النهار

لاتزال جموع المهنئين تتوافد على مقار الفائزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي، وظهرت نتائجها فجر الجمعة، حيث واصل المواطنون تقديم تهانيهم لنواب 2022 داعين لهم بالتوفيق والنجاح.

وفي هذا الصدد اكتظ مقر النائب جنان بوشهري اول من امس بلفيف من الرجال والنساء حيث كانت الوزيرة السابقة والنائبة الحالية في استقبالهم تعبر عن تقديرها لثقتهم البالغة، ولمنحهم اصواتهم لها، معتبرة ان ذلك وسام على صدرها، وانها مدينة لكل من منحها صوته، وسعى الى وصولها لقبة عبدالله السالم.

وتعهدت بوشهري ان تكون صوت الناخبين المسموع المعبر عن آمالهم ومطالبهم، موضحة ان تكون عند حسن ظن الجميع.

وعلى ذات الطريق احتشدت جموع غفيرة في مقر النائب حسن جوهر، مهنئة اياه، وداعمة له، ومعبرة عن ثقته في امانته ونزاهته وقدرته على تمثيلهم خير تمثيل.

من جهته، عبر جوهر عن تقديره البالغ، وشكره الجزيل لناخبيه ومؤيديه، وبكل ابناء الوطن، متعهداً بان يضع اولوياتهم ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

وفي مقر النائب خليل الصالح لم يكن المشهد مختلفاً اذ تجمع انصاره ومؤيدوه مقدمين اليه التهنئة وداعين اياه الى التعاون مع بقية زملائه من اجل مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته، قال الصالح انه سيكون كالعهد به امينا على بلده، امينا على امته، امينا على مصالح الشعب في كل المحافظات.

