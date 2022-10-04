الهداب: إستراتيجية «السكنية» تتطابق و«رؤية كويت 2035»

وطن النهار

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب ان المؤسسة بكوادرها الفنية والادارية والقانونية تسارع بخطى ثابتة ورؤى واضحة إلى مواكبة احتياجات المواطنين بتوفير المساكن الكافية التي تتوافق مع زيادة الطلبات الإسكانية عاماً بعد آخر.

وقال الهداب بمناسبة اليوم العربي للإسكان إن استراتيجية المؤسسة تتطابق مع طبيعة رؤية كويت جديدة 2035 والتي تنتهجها الحكومة في تطوير مشاريعها الإسكانية الضخمة متكاملة الخدمات كمشروع مدينة المطلاع الذي يعد من اضخم المشاريع التي نفذتها المؤسسة ومشروع جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الاحمد كما نفذت المؤسسة مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الاحمد، وشمال غرب الصليبيخات حيث يأتي دور المؤسسة التزاماً بما حرص عليه الدستور الكويتي وقوانين الرعاية السكنية من مسؤولية تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وفي مقدمتها الرعاية السكنية.

وأوضح أن خطة المؤسسة لا تقف عند توفير المسكن لأعداد المواطنين المدرجة طلباتهم حالياً على قوائم الانتظار بل والنظر في احتياجات الأجيال القادمة، لذا كان من الضروري تسريع خطوات تنفيذ المشاريع الإسكانية بما فيها المدن الجديدة متكاملة الخدمات

وأشار الهداب إلى أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعية وحضارية في مجال الرعاية السكنية بالكويت من خلال تفعيل دور الخدمات الالكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي بتوفير 20 خدمة الكترونية وتخليص معاملات دون الحاجة لمراجعة المؤسسة والتي تقوم بدورها في تسهيل ومرونة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف كذلك توافر خبرات الكوادر الوطنية الشبابية وتنوعها يُسهل ويُدعم تنفيذ المشاريع والذي سيؤدي حتماً إلى إنعاش القطاع الخاص الوطني بكل قطاعاته وخاصة قطاع التشييد وصناعة البناء ويفتح الباب أمام فرص الإبداع والتجديد وكلها تصب في خدمة المواطن دون تكاليف إضافية عليه وتقلص فترات الانتظار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية، إضافة إلى إيجاد موارد مالية جديدة وفرص استثمارية في المشاريع الاسكانية مما يخفف عبء تمويل المشاريع عن كاهل الدولة وتحقيق الايرادات من المشاريع.

ولفت الهداب إلى ان مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تدخر جهدا في خدمة المواطنين حيث حرصت الكوادر الوطنية في المؤسسة على تنفيذ المشاريع الاسكانية وسرعة إنجاز المعاملات الكترونيا او حتى من خلال المراجعات الرسمية كما وضعت المؤسسة كما وفرت الخدمة الهاتفية للرد على استفسارات المواطنين وجناح خاص لتطبيق سهل الحكومي للتسهيل على المواطنين بكيفية التسجيل والاستفادة من الخدمات الاسكانية.

وأكد الهداب أن التحديات كثيرة والمهام كبيرة وليس أمامهم إلا مضاعفة الجهود، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي يستحقها في حاضره ومستقبله سائلا الله أن يحفظ الكويت وشعبها تحت قيادة أمير البلاد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين.

