28 شركة مُعتمدة لإصدار التأمين الإجباري على المركبات

مال وأعمال

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الاجباري للمركبات» كما في 28 سبتمبر 2022، وتضمنت القائمة 24 شركة تتصدرها كل من: وربة للتأمين والكويت للتأمين ومجموعة الخليج للتأمين والأهلية للتأمين.

وتضمن القرار رفع اسماء 4 شركات من القائمة وهي: وثاق للتأمين التكافلي ومصر للتأمين وأورينتال انشورنس ليمتد وتآزر للتأمين التكافلي.

كما اصدرت الوحدة قراراً يتضمن الترخيص لـ 36 شركة لمدة 3 سنوات على ان يتم استيفاء الرسم الواجب اداءه وتلتزم الجهات المذكورة بتجديد الترخيص لأي فترة طبقاً للقانون.

كما نص القرار على منح 10 شركات موافقة مبدئية مشروطة بمزاولة انشطة التأمين او اعادة التأمين لاستكمال البيانات بطلب الترخيص او الاجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتكون مدة الموافقة المبدئية المشروطة لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار. ويتم منح الجهات المشار اليها في المادة الثانية من القرار ترخيصاً نهائياً بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية المشروطة الصادرة عن الوحدة وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

بمنع الشركات التي انتهت تراخيصها في 30 سبتمبر 2022 بعدم اصدار وثائق تأمين او ملاحق جديدة وعدم تمديد الوثائق والملاحق السارية الا اذا كان ذلك في صالح حملة هذه الوثائق وبعد موافقة الوحدة وعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بأنشطة التأمين او اعادة التأمين.

ولفتت الوحدة في قرارها ان جميع الوثائق وملاحقها الصادرة حتى 30 سبتمبر 2022 ستكون سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، على ان تباشر الشركة تنفيذ التزاماتها تجاه حملة الوثائق والأعمال الادارية المرتبطة بذلك. وبينت الوحدة في قرارها انه على جميع المخاطبين بموجب التعميم الالتزام بما ورد به مع الأخذ بعين الاعتبار بأن عدم الالتزام يعطي الحق للوحدة بمساءلة المخالف واحالته للنيابة العامة بموجب المادة 78 من القانون رقم 125 لسنة 2019.

