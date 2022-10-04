«المركزي» يحدِّث الحدود القصوى للفائدة على الإقراض

مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي عن اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغت 51.348 مليار دينار بنهاية أغسطس 2022، مقارنة بقيمة قدرها 48.29 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021 بارتفاع قدره 3.05 مليارات.

ولفت المركزي في سلسلة تغريدات على موقع تويتر أن اجمالي الودائع بلغت بنهاية أغسطس 47.188 مليار دينار مقابل 44.561 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021 وبارتفاع بلغت قيمته 2.62 مليار، منها ودائع القطاع الخاص بواقع 36.2 ملياراً مقابل 34.515 ملياراً وبارتفاع قدره 1.68 مليار.

وأشار المركزي الى أن الودائع بالدينار بلغت 34.47 ملياراً مقابل 32.859 ملياراً بارتفاع قدره 1.61 مليار، فيما سجلت الودائع الاجنبية 1.73 مليار بنهاية أغسطس 2022 مقابل 1.65 مليار بنهاية ديسمبر 2022 وبزيادة قدرها 75.5 مليون دينار.

وأشار المركزي في استعراض لاطار عمل السياسة النقدية له، بأن البيئة التشغيلية للسياسة النقدية تأخذ الاعتبارات للاقتصاد المحلي والتي تتمثل في حرية حركة رؤوس الأموال والانفتاح على العالم الخارجي والتأثير بما يستجد في الأسواق العالمية ونظام سعر صرف الدينار المربوط بسلة من العملات، فيما أشار الى أن أهداف السياسة النقدية تتمثل في تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام بما يدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ دعامات الاستقرار المالي وتكريس دعائم الاستقرار النقدي.

وبين أن معاملات الاقراض التجارية وصور الاقراض الأخرى التي لا تزيد مدتها عن سنة تصل الى 5.5 في المئة، فيما تصل معاملات الاقراض التي تزيد على سنة الى 7 في المئة والقروض الاستهلاكية والاسكانية بحدود 6 في المئة. مضيفاً أن الفوائد على القروض الاستهلاكية التي تمنح لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول على القرض والفوائد على القروض الاسكانية لمدة تزيد عن 5 سنوات يتم مراجعتها كل 5 سنوات على أن لا تزيد أو تنخفض عن 2 في المئة.

ولفت أن معدلات التضخم في أوروبا ومنطقة اليورو وانجلترا لا تزال عند مستويات مرتفعة منذ أبريل الماضي، فيما تتجه نحو التباطؤ خلال الفترة المذكورة ليصل الى 4.15 في المئة في أغسطس 2022.

وبين المركزي أنه من الملاحظ وجود اختلاف في استجابات البنوك المركزية في الدول المتقدمة برفع أسعار الفائدة على الرغم من الترابط بين اقتصاداتها، حيث وصلت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الى المستويات نفسها التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي خلال 3 سنوات الممتدة بين 2015 و2018.

