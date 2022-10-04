بيع قصر على «نخلة جميرا» بـ 82 مليون دولار!

مال وأعمال

احتل قصر مبنى على جزيرة «نخلة جميرا» صدارة اغلى المساكن المبيعة في دبي حتى الآن، في احدث مؤشر على قفزة مبيعات العقارات الفاخرة بالمدينة.

القصر المسمى «كاسا ديل سول» (Casa Del Sole) بيع بمبلغ 302.5 مليون درهم (82.4 مليون دولار)، حسب الشركة المطورة له «ألباغو بروبرتيز» (Alpago Properties)، التي رفضت تسمية المشتري، نظراً الى هواجس تتعلق بالخصوصية. وجرى شراء القصر نقداً (دون رهن عقاري) وفقاً لسند ملكية (مخفى منه الجزء المتعلق باسم المالك) اطلعت عليه «بلومبرغ».

جرى بناء القصر على السعفة G من جزيرة «نخلة جميرا» الصناعية على شكل شجرة نخيل، ويقع على قطعة ارض تعرف باسم «شارع المليارديرات». يذكر ان الرقم القياسي السابق لأغلى مساكن دبي سجله الملياردير الهندي موكيش امباني بشرائه فيلا من 10 غرف نوم مقابل 80 مليون دولار لابنه الأصغر في الجزيرة، حسبما كشف اشخاص مطلعون في اغسطس.

