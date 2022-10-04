البورصة «خضراء».. والمكاسب 400 مليون دينار

مال وأعمال

استردت بورصة الكويت انفاسها في ثاني ايام تداولات الأسبوع بمكاسب سوقية رأسمالية بلغت 397 مليون دينار بالغة 41.94 مليار دينار مقابل 41.543 ملياراً بنهاية اول امس.

وجاءت عودة الروح للبورصة على وقع عودة الزخم على شراء الأسهم القيادية، بالاضافة الى الارتفاعات الملحوظة التي شهدتها اسهم البنوك.

واغلقت البورصة تعاملاتها، امس، على ارتفاع مؤشرها العام 59?6 نقطة ليبلغ مستوى 6981?98 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?86 في المئة. وتم تداول 174 مليون سهم عبر 13922 صفقة نقدية بقيمة 56?9 مليون دينار . وارتفع مؤشر السوق الرئيسي الى 60?5 نقطة ليبلغ مستوى 5284?48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?1 في المئة من خلال تداول 91 مليون سهم عبر 4207 صفقات نقدية بقيمة 8?5 دنانير.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 60?9 نقطة ليبلغ مستوى 7797?17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?79 في المئة من خلال تداول 82?9 مليون سهم عبر 9715 صفقة بقيمة 48?4 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 51?4 نقطة ليبلغ مستوى 5446?06 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?95 في المئة من خلال تداول 81?8 مليون سهم عبر 3217 صفقة نقدية بقيمة 7?6 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار).

