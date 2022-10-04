«الكويتية» دشَّنت رحلاتها إلى كوالالمبور الماليزية

مال وأعمال

انطلقت يوم الأحد الماضي رحلة الكويتية رقم KU409 الأولى الى العاصمة الماليزية كوالالمبور مدشنة بذلك بدء التشغيل بواقع رحلتين بالأسبوع ايام الأحد والأربعاء خلال شهر اكتوبر الحالي وبواقع ثلاث رحلات بالأسبوع ايام الثلاثاء والخميس والسبت خلال شهر نوفمبر القادم وعلى مدار العام.

وفي هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. معن رزوقي: «يسر الخطوط الجوية الكويتية ان تدشن اليوم اولى رحلاتها التجارية الى مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، والتي تعد احد اهم وجهاتها الجديدة، حيث جاء اختيار وجهة كوالالمبور لما تحتويه من معالم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تتميز كوجهة مناسبة لقضاء العطلات ولها مكانة كبيرة لأنها تعتبر المركز الثقافي والمالي والاقتصادي في ماليزيا والشرق الأقصى، مشيراً الى استخدم طائرات الايرباص طراز A330 صديقة البيئة لمثل هذه الوجهات متوسطة الى بعيدة المدى والتي تعد من الطائرات حديثة الطراز في رحلة تستغرق 8 ساعات من الكويت الى كوالالمبور.

وأضاف: يأتي اطلاق وجهة كوالالمبور ضمن استراتيجية الشركة في اتساع شبكة خطوطها من وجهات ومحطات متنوعة لتغطية المزيد من الوجهات المرغوبة وصولاً الى ما بعد التميز وتلبية لمتطلبات سوق الطيران المحلي والاقليمي والعالمي.

واعرب رزوقي: ان اطلاق وجهة كوالالمبور جاء مكملاً للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية لتوسيع شبكة خطوطها حول العالم ولتشغيل رحلات الى اسواق جديدة ومتنوعة ومطلوبة تلبي طموحات ورغبات عملائها خصوصاً للمهتمين بفتح المجال اكثر كما ان الكويتية تسهم بدورها في تنمية وتسهيل الأعمال التجارية والسياحية والنشاط الاقتصادي بين البلدين كما ان افتتاح الوجهة يساهم بشكل فعال في تسهيل حركة نقل المسافرين والبضائع.

وتابع رزوقي: ان الخطوط الجوية الكويتية تحرص كل الحرص على خدمة عملائها الكرام على اكمل وجه وبما يتناسب مع طموحاتهم من خلال اسطول جديد حيث يأتي هذا التدشين بعد الاطلاق الناجح لخطوط مدريد وكازابلانكا وازمير، بالاضافة الى خطوط جديدة الى الطائف والمدينة المنورة، بينما تستكمل الاستعدادات لاطلاق خطوط كاتماندو وجزر المالديف في الشهر القادم.

من جانبه، اثنى السفير داتؤ محمد علي سلامات على سعادته باطلاق وجهة كوالالمبور التي تعد جزءاً هاماً ضمن التعاون المشترك بين دولة الكويت وماليزيا كما تساهم بشكل كبير في توطيد اواصر الصلة والعلاقات بين البلدين الامر الذي يعزز فتح آفاق اخرى في عدة مجالات اخرى.

وفي ذات السياق قال مدير دائرة خدمة العملاء مشعل المطيري « يسعدنا تدشين وبدء الرحلات التجارية المجدولة الى وجهة كوالالمبور الماليزية حيث تعد هذه الوجهة من اهم الوجهات الجديدة للشركة التي جاءت بعد دراسات دقيقة ومتخصصة لمتطلبات سوق السفر المحلي وتلبية لمتطلبات عملائنا مؤكداً ان الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابته نحو التحول الرقمي للوصول الى افضل مستويات ما بعد التميز.

