«بوبيان» اختتم دورة «التطوير وفق منهجية lean»

مال وأعمال

يستمر بنك بوبيان في التعاون المشترك مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث اختتم الدورة التدريبية الثالثة لمجموعة من موظفي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS ضمن برنامج تيادل المعرفة مع وتكريمهم وذلك من خلال برنامج Lean Management Program بهدف التأثير الإيجابي على تطوير آلية العمل وتسريعها.

وتم اختتام الدورة بتكريم موظفي KFAS المشاركين في الدورة التدريبية من قبل الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية عبدالله التويجري والرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد إلى جانب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. خالد الفاضل و مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتقييم عبدالله ابو قماشة.

و قال مساعد المدير العام لإدارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان «مع اختتام الدورة التدريبية الثالثة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبرز أهمية الشراكة و تبادل الخبرات بين القطاعين والتي تهدف إلى كيفية تبسيط الإجراءات والخطوات وتقليص الدورة المستندية».

وأوضح الحسينان ان Lean Management Program هو أسلوب ومنهجية للتحسين، يركّز على تقليل الخطوات ذات القيمة غير المضافة وتحسين العمليات الإنتاجية، حيث يرى الممارسون لتطبيق lean أنه إذا لم تتم مراجعة تلك الخطوات، فإن معظم العمليات الإنتاجية ستكون ذات قيمة غير مضافة.

واشار الحسينان إلى ان الدورة التدريبية قد اقيمت تحت اشراف فريق إدارة التطوير المستمر في بنك بوبيان واستمرت ثلاثة ايام شهدت مشاركة 15 موظفاً من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتم من خلالها تناول افضل اساليب التطوير و رفع مستوى الاداء من خلال تقنيات الحد من الوقت المستغرق للإجراءات و التركيز على تطويرها .

وأوضح الحسينان ان بنك بوبيان مستمر في استكمال استراتيجة الشراكات والتعاون مع جهات ومؤسسات كويتية مؤثرة في سوق العمل مثل KFAS، والتي من خلالها يسعى إلى تطوير بيئة العمل الداخلية للإدارات المختلفة القائمة على الابداع والابتكار والارتقاء بمنظومة المؤسسات الإدارية بجانب ضبط الجودة

