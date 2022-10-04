«الأهلي المتحد» فاز بجائزة أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوزه بجائزة أفضل تجربة مصرفية للعميل في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة جلوبل فاينانس، وذلك نظرا للإنجازات الملموسة التي حققها البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأدائه المتميز والذى اتضح من خلال القوة والنجاح في الخدمات والمنتجات والتي تتضمن الدردشة النصية، والدردشة عبر الفيديو، وإدارة تحديد المواعيد، وخدمة فتح الحسابات إلكترونيا، والتصميم التفاعلي للموقع الإلكتروني، كما يقدم البنك الأهلي المتحد الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات العميل وتحقق له مردودا إيجابيا وقيمة مضافة.

وقد أقيم حفل تسليم الجوائز في فندق ريتز كارلتون في مدينة دبي يوم 20 سبتمبر الماضي، وتسلم الجائزة نيابة عن البنك الأهلي المتحد محمد الياسين، مدير إقليمي - الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك .

وبهذه المناسبة علق رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار: نظرا لأن البنك الأهلي المتحد انطلاقا من المكانة الرائدة التى يحظى بها البنك الأهلي المتحد نعمل دائما على توفير أفضل الحلول المصرفية لعملائنا الأعزاء ونفخر بهذا التقييم المستقل من قبل مجلة دولية مرموقة عن جودة خدماتنا المصرفية، مؤكدا أن هذه الجائزة تأكيدا لأسلوبنا المتفرد وحرصنا الشديد على توفير وتقديم تجربة مصرفية فريدة حازت على رضاء وثقة عملائنا .ونحن نغتنم هذه الفرصة لنعبر عن عميق امتناننا لجميع عملائنا على دعمهم المتواصل لمساعدتنا على تحقيق هذه الإنجازات المتميزة.

