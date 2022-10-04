حُكّام «أجيال 2022» يناقشون المعاناة التي تواجه الاندماج الثقافي في «العولمة»

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ناقش الحكام في فئة بدر، وهي الفئة العمرية الأكبر في مهرجان أجيال السينمائي في دورته العاشرة والخاصة 2022، العوامل التي تؤثر في المواطنة العالمية والصراعات الثقافية التي يشهدها العالم، وأبدوا قلقهم من التمييز العرقي الذي بدأ يأخذ منحى طبيعياً في عالمنا اليوم.

وخلال مناقشات الحكام في فئة بدر، من عمر 18 إلى 25 عاماً، بعد مشاهدة الفيلم المحفز على التفكير «إخواننا» (فرنسا/ 2022) للمخرج رشيد بوشارب المرشح لجائزة أوسكار، تم التركيز على الواقع السلبي للتمييز العرقي الذي واجهه العديد من الشباب. وعبّر الحكام الشباب عن خيبة أملهم من الوضع الراهن وأبدوا نظرة تفاؤلية حول المستقبل الذي يجب أن يُبنى على قيم الاحترام المشترك. ركزت المناقشات على القضية التي يعالجها الفيلم وهي الأحداث الدرامية في باريس التي وقعت في ديسمبر 1986 عندما خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع للاحتجاج على الإصلاحات القاسية في التعليم العالي. ولفت الحكام الشباب إلى أن الفيلم يتطرق إلى الصراعات اليومية التي يعاني منها الشباب من مختلف الخلفيات الثقافية حيث يهدفون لتحقيق الاندماج الثقافي.

وشبّه الحكّام ما جرى في الفيلم إلى ما يواجهه الشباب على أرض الواقع، خصوصاً العرب منهم، حيث يسعون إلى التأقلم مع أوطانهم الجديدة، ليدركوا حينها أن الأنظمة المجتمعية المحطمة السائدة تميل إلى تطبيع فكرة كراهية الأجانب، التي يقبلها الكثيرون بصمت، كونها طريقتهم الوحيدة للنجاة والعيش. وأبدى الحكام قلقهم من أنّ الضغوط الاجتماعية السائدة تمنع الناس من القيام بالأمر الصحيح، من ضمنهم أولئك الذين يسعون إلى التغيير. وأضافوا أن الأمر المهم الآن هو سماع الحكومات في العالم لأصواتهم وحاجات الشباب ومعالجتها.

يعرض مهرجان أجيال السينمائي على مدار ثمانية أيام برنامجاً من الأفلام المميزة من حول العالم بمشاركة أكثر من 600 حكم من 50 بلداً. يشارك الحكام أيضاً في جلسات أجيال الحوارية ولقاءات أجيال وكذلك في مناقشات حول السينما ونقد للأفلام التي يشاهدونها.

تحظى الدورة العاشرة من مهرجان أجيال السينمائي 2022 بدعم العديد من الشركاء والرعاة هم «الحي الثقافي كتارا» بصفة الشريك الثقافي، والشركاء المساهمين كلّ من «الدرويش القابضة» مزود الإلكترونيات الرسمي، «فناك» و«سوني» «وفيفتي ون إيست»، «كيومنكيشن» شريك التواصل الاجتماعي، وأصدقاء المهرجان «ألكالايف» راعي المياه الرسمي، «جيفوني» و«متاحف قطر» و«فيرتيوسيتي».

