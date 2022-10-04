الاجتماعات الاحترافية لتحدي الـ 48 ساعة

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وكدعم إضافي لأعضاء الفرق المشاركة؛ استحدث مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الدورة الثانية من تحدي الـ48 ساعة لأول مرة اجتماعاَ مهنياً، حيث تم استضافة أعضاء الفرق المشاركة في يومي 28-29 سبتمبر في مقر القنصل الفرنسي العام في مدينة جدة وينطوي برنامجه على مشاركة حوالي 10 خبراء من السعودية وفرنسا لنقل مشورتهم وخبرتهم للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18-25 عاماً، وذلك من خلال القيام بمقابلات فردية وورش عمل حرصاً على تبادل الرؤى والأفكار والعمل الجماعي، لضمان تحقيق أقصى استفادة للفرق المشاركة التي تعمل على صناعة المستقبل السينمائي في السعودية والمنطقة. ومن الجدير ذكره أنه تم عرض الأفلام الفائزة في التحدي ضمن حفل توزيع الجوائز الذي استضافته دور سينما فوكس يوم 29 سبتمبر، وتم منح الفريقين الفائزين في التحدي أيضاً جوائز من تصميم الفنان ربيع الأخرس. بينما سيتم ابتعاث قادة الفريقين الفائزين إلى فرنسا لاستكمال البرنامج التعليمي المخصص بصحبة مصورين فرنسيين عالمين وذلك خلال العام القادم 2023.

