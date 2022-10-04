تفاصيل الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية

إضاءات

?

تشهد الدورة الـ31 لمهرجان الموسيقى العربية إقامة 39 حفلا للموسيقى فى مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وسط مشاركة 99 فناناً من 9 دول، كما يتم تكريم 17 شخصية أثرت الساحة الفنية.

وعقد تدار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحافياً للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وحضره أعضاء اللجنة التحضيرية الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان، الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة، الشاعر جمال بخيت، المايسترو محمد الموجي، الشاعر هاني عبدالكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء، الفنان أمجد العطافي والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية وإدارة محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية.

بدأت وقائع المؤتمر بالوقوف دقيقة حداداً على روح المؤرخ والناقد الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار عضو اللجنة العلمية والذي نعاه الدكتور مجدي صابر ثم استعرض الفعاليات وأعلن عن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة كراعٍ للمهرجان وأكد بدء الحجز الالكتروني للحفلات على مسارح الأوبرا المختلفة عقب انتهاء المؤتمر الصحافي كما قدم خالص الشكر للجنة العلمية والتحضيرية لما بذلوه من جهد لخروج المهرجان بالشكل اللائق.

من جانبها قدمت الفنانة جيهان مرسي الشكر للحضور وأشارت إلى أهمية مهرجان الموسيقى العربية ودوره في صون الهوية من خلال الاهتمام بالألوان الفنية التراثية ثم أعلنت عن انطلاق أول مسابقة التميز للهواة في العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية في هذه الدورة.

كما أكد الموسيقار حلمي بكر أهمية مهرجان الموسيقى العربية في الحفاظ على التراث وما يتضمنه من قيمة تعكس الريادة الحضارية، ووجه نقدا لأحد الألوان الغنائية المنتشرة حاليا مشددا على أهمية نشر المؤلفات التراثية لمواجهة الأعمال الهابطة.

