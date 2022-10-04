«ملكة التنس».. ميار شريف أول مصرية تفوز ببطولة عالمية

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حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، انجازا تاريخيا لبلادها بفوزها بلقب بطولة بارما المفتوحة بإيطاليا، بعد تغلبها على اللاعبة اليونانية ماريا سكاري في نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس. وبهذا الفوز دخلت ميار شريف قائمة الـ top50 في التصنيف العالمي بعدما كانت في التصنيف الـ74 عالميا.

وتبلغ ميار شريف التي يلقبها المصريون بـ«ملكة التنس» من العمر 26 عاما، ودرست بإحدى المدارس الفرنسية بالقاهرة، ثم التحقت بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، حتى تخرجت في 2018 بشهادة في الطب الرياضي. وفي عام 2018، وصلت ميار شريف الى المركز الـ 260 عالميا، وفقا للتصنيف العالمي، إلا أنها واصلت مسيرتها، وشاركت في عدة بطولات لم يسبقها إليها أحد، منها الأدوار الرئيسة لرولان غاروس، والمشاركة في بطولتي غراند سلام.

وميار أول لاعبة في تاريخ التنس المصري تشارك في منافسات التنس بالدورات الأولمبية بطوكيو 2020 ووصلت للتصنيف 74 عالميا في أكتوبر 2021.

وتوجت ميار ببطولة بارما المفتوحة بإيطاليا، بعد تغلبها على المصنفة السابعة عالميا.

