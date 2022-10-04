نهاية مأساوية لصائدي صقور فُقدوا في صحراء مصر

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عُثر على جثث 3 شبان من عائلة مطير ببرج العرب في صحراء الضبعة، بعد 6 أيام من اختفائهم في الصحراء، خلال رحلة لصيد الصقور بسيارتهم في صحراء مطروح. وكانت أسرة مطير اطلقت نداء على مواقع التواصل للبحث عن أبنائها رمضان، مساعد، وشاهين المفقودين في الصحراء. وسرعان ما تفاعل رواد المواقع من أبناء القبائل العربية، مع النداء، وجابت أكثر من 100 سيارة دفع رباعي الصحراء لثلاثة ايام بحثا عن الشبان الثلاثة ليتم العثور على سيارتهم في منطقة نائية بصحراء الضبعة بجوارها خيمة صغيرة دون العثور على أي من المفقودين. وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية وإرسال إحداثيات موقع السيارة الخاصة بالمفقودين، تمكن المتطوعون من العثور عليهم متوفين نتيجة العطش والجوع على بعد عشرات الكيلومترات من موقع سيارتهم حسب ما أكدته الصحف المصرية، حيث توغلوا في الصحراء وتقطعت بهم سبل العودة.

