لينا شاماميان تعتذر لرجال مصر

الاخيرة

قدمت المطربة السورية الشهيرة لينا شاماميان اعتذاراً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بعدما تسبب مقطع متداول لها، حول الرجل المصري و«أحكامه المسبقة»، في حالة من الجدل والغضب بين المصريين. وقالت شاماميان خلال لقاء تلفزيوني إن المصري يتحول إلى ظريف ولطيف جداً بعدما يرتبط بجنسية غير مصرية، خاصة بعدما يُزال ما وصفته بـ«حاجز الأحكام المسبقة». وتسبب الفيديو في جدل بين المصريين الذين تحظى المطربة السورية بشعبية كبيرة وسطهم، ما استدعى خروجها في فيديو توضيحي تكشف فيه ملابسات حديثها. وبيّنت شاماميان أنها «تحدثت عن السفر والفن والرجل والنساء بالتوازي، ولكن الكلام الذي انتشر عن الرجال فقط»، وعبرت عن محبتها لمصر التي جاءت إليها منذ سنتين ومنحتها أشياء كثيرة كعائلة وأصدقاء وأشياء أخرى كثيرة. واختتمت الفيديو قائلة «أحب أن أقول إذا أي حد حس بإساءة أنا آسفة (إذا أحس أي أحد بالإساءة فأنا أعبّر عن أسفي لما حدث)».

