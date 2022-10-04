بعد اكتشاف مذهل.. عالم سويدي يحصد «نوبل» للطب

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حصل العالم السويدي، سفانتي بابو، أمس، على جائزة نوبل للطب وعلم الوظائف لدوره في تحديد تسلسل مجين genome الإنسان البدائي وفي تأسيس علم المجين الإحاثي. واستطاع العالم السويدي البالغ من العمر 67 عاما اكتشاف «جينومات أشباه البشر المنقرضة» وكشف ارتباط ذلك بـ«التطور البشري». ومن خلال بحثه الرائد، في علم وظائف الأعضاء، حقق العالم السويدي شيئا يبدو مستحيلا، بكشفة «تسلسل جينوم إنسان نياندرتال»، الذي يعد أحد الأقارب المنقرضين للإنسان الحالي، حسبما ذكرت الأكاديمية في بيان صحافي. واعتبرت اللجنة المولجة اختيار الفائزين أن اكتشافات سفانتي بابو «أرست الأساس لاستكشاف ما يجعل البشر كائنات فريدة من نوعها، من خلال إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن البشر المنقرضين».

