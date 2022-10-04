الرباح: نقلنا إلى الرئيس السيسي رؤيتنا لدفع الاستثمارات الكويتية بالقاهرة

مال وأعمال

أكد مدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، أن حضور هذا الوفد إلى مصر بهذا العدد الكبير من شركات القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية والاتحادات المهنية والنوعية ذات الشأن الاقتصادي أو الطبيعة الاقتصادية، يعكس مدى اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في مصر.

وأوضح الرباح في تصريحات خاصة لـ «النهار» أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تاريخها ممتد لأكثر من 60 عاماً، وقد نجحت في جلب 3 وفود ضخمة إلى مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد جدية الغرفة التجارية والقطاع الخاص على التواجد والعمل في مصر فعليا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن طبيعة الاستثمارات الكويتية الموجودة بمصر تحتاج إلى الاهتمام والمتابعة، لافتاً إلى أنهم نقلوا كل ما يجول في خاطرهم من مشكلات وهموم وتطلعات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وقال إن اللقاءات تطرقت إلى رؤى القطاع الخاص لدفع هذه المسيرة وجلب المزيد من الاستثمارات خصوصاً أن هناك قناعة كاملة بأهمية السوق المصري.

وأوضح أن القطاع الخاص الكويتي يتابع بشكل مباشر التغيرات الاقتصادية والتشريعية واللوجستية ومشروعات الطرق التي تشهدها مصر، وهى بلا شك عوامل ايجابية تصب في صالح المزيد من الاستثمارات الكويتية القادمة إلى مصر.

وأضاف أن لقاء الوفد الكويتي مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير تطرق إلى بعض القضايا التفصيلية الأكثر عن قضايا وهموم الشركات وتصوراتها ورؤاها لدفع هذه المسيرة، لافتاً إلى أنه بدون شك فإن مصر تستحق المزيد من الاهتمام والرعاية والاستثمار من قبل أشقائها العرب في قادم الأيام.

وحول الاستثمارات الكويتية القادمة، قال الرباح إن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من عقود الاستثمار، بل إن بعضها تم توقيعها بالفعل.

