علاء عز لـ «النهار»: «وحدة مشتركة» لتوفير المعلومات والبيانات بين الغُرف التجارية في مصر والكويت

مال وأعمال

عقد ملتقى الأعمال المصري - الكويتي، اجتماعه مساء الأحد، برئاسة وزير التجارة والصناعة المصري م أحمد سمير، ورئيس غرفة صناعة وتجارة الكويت محمد جاسم الصقر، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال أعمال الكويت في الكثير من المجالات. جاء ذلك على هامش زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي للقاهرة الذي رأسه محمد جاسم الصقر، وبمشاركة كبار رجال أعمال الكويت على رأسهم رئيس مجلس إدارة «مجموعة بوخمسين القابضة» السيد جواد بوخمسين، والرئيس التنفيذي

لـ «مجموعة بوخمسين القابضة » عماد جواد بوخمسين. وتم الاتفاق بين اتحاد الغرف التجارية الكويتي ونظيره المصري،على تشكيل «وحدة مشتركة» مدعومة من وزارة التجارة والصناعة، ومجلس الوزراء المصري، بهدف توفير جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة و الاستثمارات المتاحة في المناطق المصرية.

فيما أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، أنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الكويتي، على تشكيل وحدة مشتركة مدعومة من وزارة التجارة والصناعة ، ومجلس الوزراء المصري، بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة والاستثمارات المتاحة في المناطق المصرية.

وقال في تصريحات خاصة لـ «النهار» خلال حضوره اجتماع ملتقى الأعمال المصري - الكويتي، إن الوحدة المشتركة ستسعى إلى إيجاد حلول لأي خلافات تواجه القطاع الخاص والمستثمرين في كلا البلدين مع العمل على التوافق بينهما، قبل أن تصل إلى مرحلة نزاع بين الطرفين. وأشار عز إلى أنه جار دراسة حصر واردات الكويت لمصر والعكس أيضاً، فضلاً عن ربط المصدرين بالمستوردين، وتبادل المنتجات بينهما طبقا للاتفاق الثنائي بين الجانبين، معتبراً أن ذلك سيسهم في تخفيض مصروفات النقل إلى جانب منع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العربية وبالتالي سينعكس بالإيجاب على معدل التبادل التجاري بين البلدين. وقال:»يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 300 مليون دولار، ووصل حجم الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 20

مليار دولار في قطاعات متعددة أبرزها العقارات والسياحة». وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم عرض اقتراح على المستثمرين الكويتيين بتعميق الصناعة على أرض مصر باعتبارها فرصة ذهبية لهم، نظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر والذي بدوره سيسهم في الوصول إلى العديد من الأسواق المهمة.

