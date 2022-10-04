بدور المطيري: الاستثمار في مصر آمن

مال وأعمال

أكدت المستثمرة الكويتية بدور المطيري، أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان وأم الدنيا، موضحة أن مصر والكويت يجمعهما تاريخ كبير من العلاقات القوية الشعبية والسياسية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ «النهار» على هامش حضورها ضمن الوفد الاقتصادي الكويتي فعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، إن مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على جذب رؤوس أموال ضخمة في مجالات عديدة، موضحة أن الوفد الاقتصادي الكويتي جاء إلى مصر للبحث عن مشروعات شراكة كبيرة وفرص استثمارية في جميع المجالات.

وأوضحت أنها تحدثت خلال لقاءاتها مع المسؤولين المصريين عن أهمية وجود «داتا كاملة» أو مكتبة معلومات موثقة تكون متاحة أمام جميع المستثمرين الراغبين في التواجد على الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن بعض المعلومات المتاحة على شبكات الإنترنت التي يلجأ إليها البعض سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين قد تكون غير دقيقة وهو ما يسبب أزمات أو مشاكل فيما بعد.

وبينت أن أي مستثمر يذهب لأي دولة لضخ أمواله فيها من الطبيعي أن يكون مطمئناً قبل أن يتحمل تكاليف باهظة وهذا الأمر ينطبق على جميع المستثمرين في العالم، مشيرة إلى أن طول عمل لجان فض المنازعات مع المستثمرين قد يجعل البعض يتخوف من ضخ استثمارات جديدة.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك لجنة لفض المنازعات تشمل في عضويتها أهم 5 دول مستثمرة في مصر وليس مصر فقط، وذلك حتى يكون هناك العدالة الكاملة للتعامل مع المستثمرين في حال حدثت منازعات أو خلافات، مشيرة إلى أن رؤوس الأموال تقلق من كثرة لجان فض المنازعات وطول فترات التقاضي لأن هذا الأمر قد يعطل الاستثمارات.

ونوهت أن مصر دولة واعدة للاستثمار في جميع المجالات سواء إسكان أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك، والحراك الاقتصادي الذي تمر به مصر واضح للجميع بالإضافة إلى أنها تنفذ مشروعات ممتازة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء.

وقالت إنها اطلعت على مشروعات صناعية مصرية منفذة على أعلى مستوى وبأحدث الأساليب التكنولوجية وباستخدام الطاقة المتجددة، موضحة أنها وجدت بالفعل تقدما كبيراً لمصر في هذا الملف ولكن ربما لا يوجد تسويق جيد لهذا الأمر على مستوى الإعلام الدولي والعالمي.

وأشارت إلى أن العلاقات الشعبية بين مصر والكويت ثابتة على مدار العصور ولم تتأثر بأي محاولات للنيل منها، مثمنة الخطوات الكبيرة التي يتخذها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للنهوض ببلاده في جميع المجالات.

وقالت إن المستثمرين الكويتيين حريصون على الاستثمار في جميع المجالات المتاحة في مصر، موضحة أن هيئة الاستثمار المصرية أكدت للوفد الاقتصادي الكويتي أن الرخصة الذهبية الخاصة بالمستثمرين تصدر خلال أسبوع واحد فقط ويصدر معها جميع التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات سواء كانت مشروعات كبرى أو متوسطة.

